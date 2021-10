Vleesverwerker Stegeman komt binnenkort in Belgische handen. De Mexicaanse eigenaar Sigma Alimentos heeft een akkoord gesloten over de verkoop van zijn activiteiten in België en Nederland, waar ook de Overijsselse verkoper van droge worst, grillworst en andere vleeswaren onder valt. De Belgische Ter Beke Groep neemt die onderdelen over voor een nog onbekend bedrag.