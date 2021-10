Koningin Máxima heeft woensdag in het HKU Conservatorium in Utrecht een bijeenkomst bezocht die was georganiseerd vanwege het eenjarig bestaan van het MuziekopleidersAkkoord. Daarin hebben pabo’s en conservatoria afgesproken te zorgen voor duurzaam en kwalitatief goed muziekonderwijs in de lerarenopleidingen.