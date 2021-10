Vrouw opgepakt om verstrekken valse coronatestbewijzen

De Koninklijke Marechaussee heeft op Bonaire een vrouw aangehouden die tientallen valse Covid-testen zou hebben verstrekt aan mensen die zich op corona lieten testen voordat ze naar de Verenigde Staten reisden. De 42-jarige verdachte werkte op het vliegveld bij de post waar commerciële PCR- en antigeen-testen worden afgenomen bij reizigers, meldt de marechaussee. Ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte en/of oplichting. Onderzocht wordt of er eerder meer incidenten zijn geweest en of en hoe de vrouw haar positie hierbij heeft misbruikt.