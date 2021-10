Asielopvang vol, staatssecretaris sluit crisisnoodopvang niet uit

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) is dringend op zoek naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen die niet meer terechtkunnen in reguliere asielzoekerscentra. Ook de noodopvang in Goes zit vol. De druk is zo groot dat zelfs de centrale opvang in Ter Apel, waar alle asielzoekers zich moeten aanmelden, in de nacht van dinsdag op woensdag overvol zat. Sommige asielzoekers hadden geen slaapplek en moesten de nacht doorbrengen op stoelen, bevestigen ingewijden naar aanleiding van een bericht van Nieuwsuur.