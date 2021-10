PostNL heeft in Nieuwegein een nieuw gerobotiseerd sorteercentrum geopend. De nieuwe locatie is volgens het pakket- en postbedrijf uniek in Europa en speciaal ingericht voor het sorteren en landelijk distribueren van kleine pakketten. Door pakketten van het formaat schoenendoos of kleiner apart te houden van de rest, kunnen de al bestaande sorteercentra meer werk aan.