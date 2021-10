Waterschap De Dommel handhaaft het sproeiverbod in het zuidelijke deel van het werkgebied. In de beken De Beerze en de Reusel stroomt nog steeds onvoldoende water en daarom is het verbod op sproeien met oppervlaktewater verlengd. Gewoonlijk lopen dergelijke verboden na de zomer op 1 oktober af. De Dommel is voor zover bekend het enige waterschap waar nog een sproeiverbod geldt.