Waarnemend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans kan zich voorstellen dat het „heel ingewikkeld” is voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal dat de huidige coalitiepartijen, maanden na de val van het kabinet, toch gaan onderhandelen over voortzetting van hun samenwerking. Zij zei dat tijdens een debat in de Tweede Kamer over de voortgang in de kabinetsformatie.