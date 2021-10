Voor topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt dinsdag een belangrijke dag. Naar verluidt wordt ze deze dag ondervraagd door andere bestuurders van het IMF over de beschuldigingen van onethisch gedrag die tegen haar zijn geuit. De geruchten gaan dat het nog maar de vraag is of de Bulgaarse kan aanblijven als hoofd van de belangrijke financiële organisatie.