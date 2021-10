DigiD is sinds het begin van maandagavond niet bereikbaar vanwege terugkerende DdoS-aanvallen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is niet mogelijk om in te loggen en dus niet mogelijk om veel overheidsdiensten te gebruiken, waar DigiD voor nodig is.