Toekomstbestendige zorg

Ineens zijn ze er, woorden die je tot voor kort vrijwel nooit hoorde. Ze duiken opeens in allerlei verbanden op. Modewoorden, of om het helemaal in stijl te zeggen, buzzwoorden: hippe woorden die meestal geen concrete betekenis hebben. Ze worden vaak gebruikt om de harde realiteit een beetje te verbloemen, om iets interessanter te laten klinken dan het eigenlijk is of om een nieuwe trend mee aan te duiden. En, zoals bij alles waar je te veel van krijgt, na verloop van tijd kunnen deze woorden gemakkelijk irritatie oproepen.