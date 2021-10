De foto van het op Lesbos aangespoelde jongetje Aylan schokte in 2015 de wereld. Het vluchtelingenprobleem kreeg ineens een menselijk gezicht. Toch ebden de golven van emotie bij velen snel weg. Hoewel… In Nederland besloot een groepje christenen de handen uit de mouwen te steken. Christian Refugee Relief (CRR) was geboren. Nu, zes jaar later, vraagt de organisatie hulp voor de vergeten en uit het zicht geraakte vluchteling.