Na zes weken komt er een einde aan de aanwezigheid van de 630 Afghaanse evacués in Harskamp. Deze maandag zijn ze vertrokken naar opvanglocatie Heumensoord bij Nijmegen. Hun verblijf in Harskamp heeft niet voor overlast gezorgd, zeggen betrokkenen. Wél is er bij sommige vrijwilligers een band met hen ontstaan.