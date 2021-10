Zwarte rookpluimen boven een vuurspuwende berg, een roodgloeiende stroom die onverbiddelijk woningen binnenglijdt, brandende rotsblokken die alles op hun pad genadeloos in vlammen doen opgaan; de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja levert prachtige beelden op. Maar voor omwonenden op het Canarische eiland La Palma is het minder mooi. Sommigen verloren hun hele hebben en houden in de vurige massa.