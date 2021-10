Guterres accepteert uitzetting VN-medewerkers uit Ethiopië niet

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, accepteert de uitzetting van zeven VN-medewerkers door Ethiopië niet. In een gesprek met de Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de Portugees duidelijk gemaakt dat de medewerkers in Ethiopië moeten blijven. Tegen de Veiligheidsraad van de VN zei Guterres vrijdag dat hij Ethiopië onder druk gaat zetten om de noodzakelijke VN-medewerkers in het land te houden.