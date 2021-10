Apeldoorn heeft samen met Kroondomein Het Loo, het Rijksvastgoedbedrijf en een aannemer al 1.273.000 stuks oorlogsmunitie en scherven van munitie opgeruimd in de bossen tussen Hoog Soeren en Apeldoorn. De gemeente is al sinds 1998 aan het opruimen en verwacht nog zeker tot 2028 bezig te zijn. Tot die tijd moeten wandelaars goed letten op de waarschuwingsborden in het ‘bommenbos’, waarschuwt de gemeente.