De demissionaire staatssecretarissen Raymond Knops (CDA) en Hans Vijlbrief (D66) laten doorschemeren dat zij een positie in een nieuw kabinet wel ziet zitten. „Ik heb in ieder geval heel veel zin, ook na vier jaar in het kabinet, om dit werk te blijven doen”, zegt Knops desgevraagd. „En als het niet zo is, dan is het niet zo.”