ING gaat voor 1,7 miljard euro eigen aandelen inkopen

ING gaat voor ruim 1,7 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Na het uitbreken van de coronacrisis gold in de eurozone voor banken een verbod om aandeelhouders te belonen met dividend of de inkoop van eigen aandelen. Het idee was dat ze extra kapitaal achter de hand moesten houden voor het geval dat de pandemie hevige schokken in het bankwezen zou veroorzaken. De beperkingen eindigen deze maand voor banken die er financieel goed voor staan.