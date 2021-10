Vrijdag is in hoofdstad Naypyidaw een nieuw proces gestart tegen de in februari door het leger afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi. De 76-jarige Nobelprijswinnares staat terecht vanwege vier aanklachten van corruptie en kan bij een veroordeling per aanklacht een celstraf van vijftien jaar opgelegd krijgen. In theorie kan ze dus voor de rest van haar leven achter de tralies verdwijnen.