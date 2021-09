In het asielzoekerscentrum in Overloon kunnen nog eens 180 vluchtelingen extra worden opgevangen, bovenop de 800 die er nu al zitten. De gemeente Boxmeer gaf het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming voor het plaatsen van 36 stacaravans waarin de vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Tijdelijk weliswaar, want in mei 2022 gaat het azc dicht.