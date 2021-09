RIVM treft alvast voorbereidingen voor eventuele extra coronaprik

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is begonnen aan de voorbereidingen voor een eventuele extra coronavaccinatie voor grote groepen mensen. Zo’n aanvullende prik is volgens de Gezondheidsraad vooralsnog niet nodig, maar dat zou kunnen veranderen als blijkt dat de bescherming tegen het virus na verloop van tijd afneemt. „We houden er rekening mee dat we er klaar voor moeten zijn”, zegt Marcel van Raaij, de directeur van het vaccinatieprogramma.