De ChristenUnie is bereid om te praten over een doorstart van de huidige coalitie. „Op hoop van zegen”, laat partijleider Gert-Jan Segers weten. Eerder gingen de fracties van VVD, CDA en D66 hier al mee akkoord. De CU is bereid medisch-ethische kwesties een vrije kwestie te laten in het parlement.