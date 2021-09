De BoerBurgerBeweging (BBB) doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die komen volgens voorzitter Erik Stegink „te vroeg” voor de partij, die sinds maart met één zetel vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. BBB probeert in plaats daarvan via lokale partijen een voet tussen de deur te krijgen in de gemeentepolitiek.