Nu de huidige coalitie mogelijk toch een doorstart maakt, heeft Greenpeace definitief besloten een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen over de stikstofuitstoot. Die moet van de milieuorganisatie veel sneller dalen dan in de huidige overheidsplannen staat. Volgens Greenpeace schendt Nederland de Europese natuurbeschermingswetten door te weinig actie te ondernemen in het stikstofdossier.