SP-leider Lilian Marijnissen is niet te spreken over het feit dat D66-leider Sigrid Kaag bereid is te praten met haar oude coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Zij wijst daarbij vooral op het toeslagenschandaal, waar ook datzelfde kabinet-Rutte III verantwoordelijk voor is. „Hoe kunnen de veroorzakers van die problemen de oplossing zijn?”, schrijft Marijnissen op Twitter.