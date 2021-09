De treinreis tussen de Randstad, Zwolle en Twente kan met zeker een half uur worden bekort als er aanpassingen aan het spoor in Overijssel worden gedaan. De aanpassingen verbeteren ook de grensoverschrijdende treinverbinding naar Münster in Duitsland en op termijn zelfs naar Berlijn. Dat lichten Nederlands en Duitse bestuurders donderdag toe tijdens een bijeenkomst met Kamerleden in Den Haag.