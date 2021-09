De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het tweede kwartaal aanzienlijk harder gegroeid dan bij een eerste raming werd gemeld. Bedrijven voerden hun investeringen in die periode nog verder op dan het Britse nationale statistiekbureau aanvankelijk had geraamd. Ook groeide de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca en winkels, dankzij de beëindiging van veel lockdowmaatregelen sterker dan eerder gemeten.