Investico: politie gebruikt nog steeds onveilige Chinese drones

Drones van Chinese makelij die het ministerie van Defensie niet meer gebruikt omdat de dataveiligheid niet kan worden gegarandeerd, zijn wel in gebruik bij de politie. „We sluiten niet uit dat informatie op Chinese servers belandt”, zegt de politie in reactie op een onderzoek van Trouw, De Groene Amsterdammer, EenVandaag en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. De vaak niet afgeschermde data staan op servers in China en kunnen in handen komen van de Chinese overheid.