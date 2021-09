De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, na de zware koersverliezen een dag eerder. Met name in de technologiesector gingen de koersen op dinsdag hard omlaag vanwege de oplopende rentestanden waardoor techaandelen, die vooral gewaardeerd worden op de te verwachte groei, minder aantrekkelijk zijn. De techfondsen op Wall Street laten nu weer enig herstel zien van die klappen.