Een Britse ex-agent ontvoerde Sarah Everard met een neparrestatie voordat hij haar verkrachtte en vermoorde, meent de openbaar aanklager in de spraakmakende zaak. Verdachte Wayne Couzens had eerder al toegegeven Everard te hebben ontvoerd, verkracht en vermoord. Het laatste deel van het proces tegen hem is woensdag gestart in Londen.