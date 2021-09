De orderontvangst van de Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) zal in het derde kwartaal aanzienlijk hoger uitkomen dan eerder werd verwacht. Dat zei ASMI in aanloop naar zijn beleggersdag, waarop investeerders worden bijgepraat over de strategie. Daarnaast kondigde ASMI aan in 2035 klimaatneutraal te willen zijn. In 2024 wil het bedrijf al volledig op duurzaam opgewekte stroom gaan werken.