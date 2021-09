Verkeer dat vanuit Utrecht richting Den Haag wil, heeft vanaf dinsdag te maken met ernstige verkeershinder. Sinds maandagavond is de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug afgesloten voor groot onderhoud. Ook tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn in deze periode werkzaamheden, maar op dat deel van de A12 blijven wel rijstroken open. Vooral in de spits zullen de werkzaamheden leiden tot veel extra vertraging.