Premier Johnson overweegt inzet leger tegen brandstoftekort

De Britse premier Boris Johnson overweegt het leger in te gaan zetten om te helpen bij het terugdringen van de nijpende brandstoftekorten bij veel pompstations. In grote steden in het Verenigd Koninkrijk zijn er inmiddels steeds meer tekorten bij tankstations omdat door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs onvoldoende brandstof geleverd kan worden en automobilisten massaal aan het hamsteren zijn geslagen, met lange rijen bij tankstations tot gevolg.