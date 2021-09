Grondstofbedrijven op Chinese beurs onder druk door stroomtekort

Op de Chinese aandelenbeurzen hadden met name grondstofbedrijven het zwaar nu veel provincies in het land worstelen met de levering van stroom aan fabrieken en ook huishoudens. Volgens kenners zijn de stroomtekorten de volgende grote crisis die China raakt na de economische schok die de financieel geplaagde vastgoedontwikkelaar Evergrande veroorzaakte. Inner Mongolia BaoTou Steel Union en China Northern Rare Earth Group High-Tech behoorden tot de grootste dalers van de index met verliezen tegen de 10 procent. De index in Shanghai noteerde 0,8 procent lager.