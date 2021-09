Slob: eerder honderden dan tientjes erbij voor leraar basisschool

Leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel in het basisonderwijs gaan er volgend jaar per maand „merkbaar” op vooruit nu de Tweede Kamer er 500 miljoen euro extra voor wil vrijmaken. Onderwijsminister Arie Slob denkt eerder aan „honderden dan tientjes bruto per maand erbij”. „Mensen gaan dit echt wel merken”, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Hoe de loonstijging precies uitpakt, wordt de komende maanden berekend.