Het is goed dat er een proef wordt gedaan om kiezers met een verstandelijke beperking te helpen in het stemhokje, maar de Kiesraad wil dat alle gemeenten aan het experiment kunnen meedoen, en niet slechts de tien tot vijftien gemeenten waartoe demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in juni van dit jaar besloot. De Kiesraad wil ook dat het experiment sneller wordt afgerond dan in de beoogde vijf jaar.