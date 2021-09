Macron en Johnson bespreken samenwerking na ruzie veiligheidspact

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson hebben in een telefoongesprek de samenwerking tussen hun landen besproken. De spanningen tussen beiden zijn opgelopen sinds het Verenigd Koninkrijk het veiligheidspact AUKUS sloot met Australië en de Verenigde Staten. Door dit pact is de geplande aankoop van Franse onderzeeërs door Australië ter waarde van meer dan 30 miljard euro stukgelopen. Frankrijk noemt AUKUS een „dolk in de rug”.