Horeca schippert nog met controle coronatoegangsbewijs

Horeca-eigenaren denken nog na over hun aanpak bij de controle op de coronatoegangsbewijzen, zo komt naar voren uit een rondgang. Niet alleen bestaan twijfels over de uitvoerbaarheid van de maatregel, ook het personeelstekort speelt mee. Vanaf zaterdag moeten horecazaken de coronatoegangsbewijzen van bezoekers vanaf 13 jaar controleren binnen horecazaken, die worden getoond in de CoronaCheck-App. Doen horecazaken dit niet, dan volgt mogelijk een waarschuwing, last onder dwangsom of sluiting.