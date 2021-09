De rechtbank in Lelystad heeft de 59-jarige Nils M. vrijdag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens de roof van twee waardevolle schilderijen uit musea in Laren en Leerdam. De straf voor de 59-jarige man uit Baarn, ook aangeklaagd voor drugs- en wapenbezit, was gelijk aan de eis twee weken geleden en de maximale die kon worden opgelegd.