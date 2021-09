CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra is „heel blij” dat de partijen van de voormalige regeringscoalitie nog hebben kunnen sleutelen aan de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het stemt ook positief over samenwerking tussen partijen, laat de demissionaire bewindsman doorschemeren. „Het is gelukt, en het kon breed op steun rekenen. Dus wat dat betreft: so far so good.”