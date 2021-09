De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie, zoals vrachtwagens, bussen en bestelbusjes, is in de maanden juli en augustus gedaald ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA daalde de verkoop met ruim 12 procent in juli tot en bijna 6 procent in augustus. De auto-industrie kampt al maanden met tekorten aan computerchips.