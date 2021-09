Bij een bedrijf aan de Achterstraat in Alkmaar is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.10 uur een plofkraak gepleegd. Het pand is beschadigd en ramen van omliggende panden zijn gesneuveld. Enkele woningen zijn volgens de politie ontruimd omdat er mogelijk nog „een restexplosief” aanwezig is. „De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld om de boel veilig te stellen”, aldus een politiewoordvoerder.