Wall Street toont verder herstel na eerdere septemberdip

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handelsdag begonnen. De vrees voor een crisis op de Chinese vastgoedmarkt nam enigszins af. Daarnaast heeft de Federal Reserve de huidige monetaire stimulans nog iets langer in stand gehouden, wat het sentiment ook goeddeed. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is het herstel van de Amerikaanse economie sterk genoeg om in november te beginnen met de afbouw van de coronasteun.