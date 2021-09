Rutte: sleutelen aan begroting moet wel achter gesloten deuren

Als de formatie nog niet op gang komt en partijen in de Tweede Kamer grote aanpassingen willen maken aan de begroting, kan dat bijna niet zonder dat hierover achter gesloten deuren wordt overlegd. Dat zegt althans demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte. „Ik denk zelf - sorry, oude bestuurscultuur - dat het bijna niet te vermijden is dat je daar ook eens een keer voor met elkaar in een kamer gaat zitten, niet meteen met een tv-camera erbij.”