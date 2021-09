Nabestaande: ik was in de collegezaal ‘die jongen van MH17’

Nick van Vreeswijk verloor door de ramp met vlucht MH17 zijn broer, moeder, de vriend van zijn moeder en diens zoon. „Soms weet ik niet meer waar plek is voor mijn verdriet. Mensen hadden een mening over mijn rouwproces. Ik was in de collegezaal ‘die jongen van MH17’, ik voelde mij heel erg bekeken.” Van Vreeswijk was 19 jaar toen het vliegtuig neerstortte op 17 juli 2014. Donderdag sprak hij tijdens de rechtszaak over de ramp over de gevolgen voor hem.