De Dierenbescherming zet zich er via campagnes al jaren voor in om mensen een goede keuze te laten maken als ze een huisdier willen nemen. Een ‘mismatch’ kan betekenen dat hond of kat in een dierenasiel of op straat belandt. De organisatie lanceert donderdag een extra hulpmiddel: potentiële huisdierbezitters kunnen online terecht op de Dier en Mens Wijzer.