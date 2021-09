Europese bedrijven raken steeds bezorgder over de nieuwe economische koers van China. Ze zien „zorgwekkende tekenen” dat het land de blik op economisch gebied steeds meer naar binnen gericht heeft, stelt de voorzitter van de Kamer van koophandel van de Europese Unie in China. Jörg Wuttke meent dan ook dat er „aanzienlijke twijfels over de toekomstige groei van het land” zijn.