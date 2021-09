De problemen met de meldkamers die mensen aan de telefoon krijgen als ze 112 bellen, zijn nog altijd niet opgelost. Een oplossing lijkt ook nog niet in zicht, schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom (AT) in een brief aan de korpsleiding van de Nationale Politie en het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, dat landelijk beleid maakt.