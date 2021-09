Boabond BOA ACP wil veel extra mankracht

De handhaversvakbond BOA ACP wil er de komende tijd veel extra boa’s bij. Omdat er steeds meer taken op het bord van de boa komen te liggen, zoals verkeershandhaving en de controle op het naleven van de coronaregels, zouden er 2500 tot 5000 mensen bij moeten komen, zegt voorzitter Richard Gerrits van BOA ACP na een bericht in het AD. Dat is een toename van 10 tot 20 procent, gebaseerd op een evenredige toename van de hoeveelheid werk, legt hij uit.