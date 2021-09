Er moet meer hulp komen voor de vluchtelingen die tussen Colombia en Panama via de jungle de grens proberen over te steken, meldt het Rode Kruis. De tocht door het bergachtige gebied zonder wegen wordt een steeds populairdere manier om vanuit Zuid-Amerika naar het noorden te vluchten, maar is volgens de hulporganisatie „een van de gevaarlijkste migratieroutes ter wereld”.