Vanaf volgend jaar gaat het maximale subsidiebedrag voor elektrische auto’s nog verder omlaag dan in eerste instantie gepland was, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door het maximale bedrag te verlagen, blijft er meer geld over voor andere aanvragers. Het animo voor de subsidie bleek groter dan het kabinet had gedacht: in augustus was het geld voor 2021 al op.